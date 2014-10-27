Victoria Beckham: da Spice Girl a magnate del mondo della moda

Victoria Beckham. Una volta popstar e membro delle Spice Girls, oggi imprenditrice ricchissima. La moglie di David Beckham occupa la prima posizione della classifica annuale degli imprenditori inglesi più validi e ricchi, stilata da Management Today.

Nell'ultimo lustro, Victoria Beckham ha ottenuto risultati eccezionali nel campo dell'imprenditoria, visto che il giro d'affari registrato dalla sua casa di moda è passato da un milione a 30 milioni di sterline.

Victoria è riuscito a creare un impero da 100 dipendenti. Andrew Saunders di Management Today ha rivelato: "E' riuscita a costruire qualcosa di reale partendo dalla sua celebrità".