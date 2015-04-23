Ciliegie: impermeabile per proteggerle dal maltempo, ecco SureSeal

Uno dei problemi più grandi che affligge gli agricoltori è il maltempo che danneggia i raccolti. Le ciliegie, ad esempio, quando piove tanto si possono rovinare e, di conseguenza, non possono essere vendute. I disagi, anche economici, sono notevoli in caso di piogge abbondanti.

Un team di scienziati ha ideato una pellicola che, come un impermeabile, protegge le ciliegie sugli alberi in caso di rovesci. La pellicola si applica semplicemente; basta spruzzarla sulle foglie e sui frutti.

L'interessante pellicola, denominata SureSeal, è stata ideata da un team di scienziati dell'Oregon University (Usa). Addio 'cracking', allora, ovvero quelle lesioni che rendono invendibili le ciliegie.