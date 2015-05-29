Home Gossip Margot Sikabonyi, Maria de “Un medico in famiglia” è diventata mamma

Margot Sikabonyi, Maria de “Un medico in famiglia” è diventata mamma

di Redazione 29/05/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Margot Sikabonyi, la famosa attrice che interpreta il ruolo di Maria Martini, nella famosa serie “Un medico in famiglia”, è diventata mamma. Come ha rivelato “Gossip.it”, l'attrice, ha dato infatti alla luce lo scorso 17 maggio, un bel maschietto, al quale ha dato il nome di Bruno James. Il padre del bimbo è Jacopo Lupi, con cui l'attrice, ha una storia d'amore ormai da un paio d'anni. La coppia, da sempre riservatissima, ha sempre evitato foto e copertine, tanto che la notizia della dolce attesa di Margot Sikabonyi si era diffusa solo lo scorso aprile, quando l'attrice era già all'ottavo mese. A dare la lieta novella era stata proprio Margot, tramite il settimanale “Di Più” a cui aveva dichiarato: “Sto vivendo un momento bellissimo, che però vorrei tenere il più possibile per me” quindi aveva aggiunto “Il mio compagno e io vogliamo vivere l’arrivo del bambino il più possibile nella nostra intimità”. I nostri migliori auguri, per il lieto evento! Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp