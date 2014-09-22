Stasera in TV: lunedì 22 settembre 2014
Rai 1: (SERIE TV) Questa sera aprirà la serata, alle ore 20.30 Flavio Insinna con “Affari tuoi”. Seguirà, alle 21.15 il film tv della serie “Il Commissario Montalbano” ‘Una voce di notte’ con Luca Zingaretti: La vicina di casa di Montalbano chiede il suo aiuto per indagare su alcune bombe carta e lettere anonime. In seconda serata “Petrolio” con Duilio Giammaria. Rai 2: (REALITY) Questa sera andrà in onda alle ore 21.10 la quarta puntata di “Pechino Express 3 – Ai confini dell’Asia”: Costantino della Gherardesca conduce le 8 coppie di concorrenti fra prove e missioni difficili da superare, in un viaggio dal Myanmar fino all’Indonesia. Al termine, alle 23.20 andrà in onda il Tg2 Notizie e alle 23.35 la terza puntata del programma “Party People Ibiza”. Rai 3: (FILM) Questa sera alle ore 20.35 aprirà la serata la puntata numero 4.081 della telenovela “Un posto al sole”. Alle 21.05 il film fantastico “Il regno del fuoco” (USA/GB2002) con Matthew McConaughey e Christian Bale: Dal sottosuolo di Londra sbuca un drago che schiavizza l’umanità, due giovani cercheranno in tutti i modi di liberarsene. Seguirà, alle 22.50 “Gli archivi del ‘900 – A come Andreotti”, condotto da Paolo Mieli. Rete 4: (ATTUALITA’) Questa sera alle ore 20.30 andrà in onda la telenovela “Il segreto” e alle 21.15 assisteremo ad un nuovo appuntamento con “Quinta Colonna” con Paolo del Debbio, che approfondirà temi di politica ed economia. In seconda serata “Terra!” che si occuperà del tema delle sanzioni contro la Russia di Putin. Canale 5: (SERIE TV) Questa sera alle ore 20.40 torna il tradizionale appuntamento con il Tg satirico di Mediaset, “Striscia la notizia – La voce dell’indecenza”., con la prima puntata della 27^ edizione. Durante la prima settimana ci saranno Leonardo Pieraccioni e Maurizio Battista, poi arriveranno Michelle Hunziker e Piero Chiambretti ed infine Enzo Iachetti ed Ezio Greggio. Alle 21.20 andrà in onda “Squadra Antimafia 6” con Marco Bocci: mentre De Silva sta per sottoporre Rosy ad un elettroshock, la Duomo, grazie a Sandro, riesce a constatare che dietro alla guerra tra le famiglie mafiose c’è proprio Crisalide. Al termine della serata, alle 23.30 andrà in onda la terza puntata della serie “Dracula”, con l’episodio dal titolo “La fine dell’ordine”. Italia 1: (FILM) Questa sera alle ore 21.10 andrà in onda il film “Mi presenti i tuoi?” (USA 2004) con Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman e Barbra Streisand. In seconda serata, alle 23.30, la rubrica sportiva “Tiki Taka – Questo è il nostro gioco”. La 7: (ATTUALITA’) Questa sera andrà in onda un nuovo appuntamento con “Piazzapulita” di Corrado Formigli, dal titolo “Bye bye Europa” con la partecipazione di Alessandra Moretti (Pd), Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), Francesco Giavazzi (economista) e Pietro Gomez (direttore de “Il fatto quotidiano”). In conclusione di serata andrà in onda il Tg La 7.
