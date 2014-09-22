Anticipazioni “Uomini e Donne” 22 settembre 2014
di Redazione
22/09/2014
Secondo quanto riportano le anticipazioni, molto probabilmente nella puntata di oggi (22 settembre 2014) andrà in onda il “Trono Classico”. Infatti, non è stata ancora registrata alcuna puntata del “Trono Over” mentre nei giorni passati è stata registrata una nuova puntata del “Trono Classico” con Jonas, Andrea e Teresa. Non possiamo darvi la certezza al 100% ma da quanto vi abbiamo appena detto in precedenza e dato che la settimana si era conclusa con il “Trono Over” molto probabilmente Maria aprirà una nuova settimana il “Trono Classico”. Anticipazioni del Trono Classico? Le anticipazioni della nuova puntata di oggi, rivelano che nella prima parte vedremo anzi rivedremo alcune coppie di “Temptation Island”. Torna infatti la coppia Gabriele-Sonia, i due hanno dichiarato che la loro storia d’amore è ormai finita, dato che Sonia non è riuscita a perdonare il comportamento del suo (ex) fidanzato Gabriele, il quale si è preso molta “libertà” mandando così all’aria una love story che andava avanti da 9 anni. In studio arriverà anche la coppia Emanuele – Debora, i quali a differenza dei loro compagni di reality continuano la loro storia d’amore. Nella seconda parte del programma invece, è stata dedicata alle esterne di Andrea, Jonas e Teresa, registrate venerdì pomeriggio. Non ci resta che darvi appuntamento con una nuova puntata di “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi in onda questo pomeriggio alle ore 14:45 su Canale 5. Continuate a seguirci, vi terremo aggiornati su tutte le news e anticipazioni di “Uomini e Donne”.
