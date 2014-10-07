Stasera in TV: martedì 7 ottobre 2014
Rai 1: (FICTION) Questa sera alle ore 20.30 andrà in onda il consueto appuntamento con “Affari tuoi” il gioco dei “pacchi” con Flavio Insinna. Alle 21.10 assisteremo a “Carosello Reloaded”, seguirà, alle 21.15 la quinta puntata della fiction “Un’altra vita” con Vanessa Incontrada, Cesare Bocci, Loretta Goggi e Daniele Liotti. In seconda serata, alle 23.25, andrà in onda il programma “Porta a Porta” con Bruno Vespa. Rai 2: (SHOW) Questa sera alle ore 21.10 andrà in onda la terza puntata di “Made in Sud”, condotto da Gigi e Ross, Elisabetta Gregoraci e Fatima Trotta che guidano l’allegra compagnia di comici che stupiscono il pubblico con sketch molto divertenti e sorprendenti. A mezzanotte 2Next – Economia e Futuro. Rai 3: (TALK SHOW) In prima serata, alle 21.05, andrà in onda la quarta puntata del talk show “Ballarò” condotto da Massimo Giannini, con la finestra satirica di Giorgio Montanini. A mezzanotte andrà in onda TG3 Linea notte con i servizi delle edizioni principali del telegiornale, con le rubriche e gli speciali. Rete 4: (FILM) Questa sera alle ore 21.15 andrà in onda il film d’azione “Rambo” (USA 1982) con Sylvester Stallone: John Rambo, reduce dal Vietnam una volta tornato negli Stati Uniti viene arrestato e maltrattato dallo sceriffo e dai suoi poliziotti, Rambo si ribella al modo in cui viene trattato dallo sceriffo e dai suoi aiutanti e scappa nei boschi. Alle 23.10 andrà in onda il film “Il castello” (USA 2001) con Robert Redford. Canale 5: (FILM) Andrà in onda in prima serata il programma satirico “Striscia la notizia” con Michelle Hunziker e Piero Chiambretti. Al termine, alle 21.10, assisteremo al film commedia “La fidanzata di papà” (Italia 2008) con Massimo Boldi, Simona Ventura e Natalia Bush: Barbara e Matteo sono italiani innamorati a Miami, si occupano della gestione di un ristorante e sono in attesa del loro primo figlio. Poco prima della nascita del bambino arrivano inaspettatamente nelle loro vite i rispettivi genitori, ansiosi di diventare nonni.. Alle 23.35 andrà in onda la prima puntata del programma “Heroes – Lo sport nel cuore”, un modo tutto nuovo di parlare delle storie dei grandi campioni dello sport. Italia 1: (SERIE TV) In prima serata, alle 21.20, andranno in onda gli episodi n. 5 e 6 in prima tv della tredicesima stagione di CSI – Scena del Crimine, intitolati “Morso alla gola”: un agente viene ucciso, Nick indaga facendosi aiutare dall’unico testimone, il cane poliziotto partner della vittima; “Di sport si muore”: l’allenatore della squadra di basket dell’Università, un uomo complicato e tirannico, viene trovato ucciso a bastonate. Alle 23.00 andrà in onda una puntata della serie tv “The following” con Kevin Bacon. La 7: (ATTUALITA’) Questa sera alle ore 20.30 andrà in onda il programma “Otto e mezzo” con Giovanni Floris, programma di approfondimento politico con la partecipazione di Nando Pagnoncelli ai sondaggi del comico Maurizio Crozza per l’angolo della satira.
