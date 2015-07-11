Home Sport Destro non basta: amichevole Roma amara, Gyirmot Gyor vince

Destro non basta: amichevole Roma amara, Gyirmot Gyor vince

di Redazione 11/07/2015

Inizia male il ciclo di amichevoli estive per la Roma, che nelle ultime ore è stata battuta 2-1 nell'amichevole a Pinzolo contro il Gyirmot Gyor, team che milita nella Serie B ungherese. E' stato Destro a siglare il goal in occasione della prima amichevole della Roma. Tante persone hanno seguito la Roma mediante tv streaming. I tifosi giallorossi hanno esultato dopo la rete di Mattia Destro, che però non è bastata per battere il Gyirmot. "Il contenuto, in test del genere, è più importante del risultato ma io odio perdere. E' vero che i giocatori hanno lavorato tanto, ma anche se sono stanchi devono fare meglio", ha asserito il ct Rudi Garcia dopo la pirma amichevole della Roma. Intanto Destro inizia a mostrare nuovamente il suo talento. Vedremo cosa farà in occasione delle altre amichevoli estive della Roma.

