Attentati Parigi: Cordoglio U2, Concerto Bercy Arena Cancellato

Gli attentati delle ultime ore a Parigi hanno scosso tutto il mondo, o meglio tutti coloro che credono in valori importanti, come la libertà, il rispetto e la solidarietà. Anche gli U2 e molte altre band musicali hanno deciso di non esibirsi in segno di rispetto e di cordoglio per l'abominio commesso a Parigi nelle ultime ore

Concerto al Bercy Arena cancellato: Cordoglio U2 per vittime e famiglie

"Abbiamo assistito increduli e scioccati agli eventi a Parigi e i nostri cuori questa sera si rivolgono alle vittime e alle loro famiglie lungo tutta la città. Siamo sconvolti per le vittime al concerto degli Eagles of Death Metal ed i nostri pensieri e le preghiere sono per la band e i loro fan. Speriamo e preghiamo che tutti i nostri fan a Parigi stiano bene".

Bono Vox e compagni hanno deciso di cancellare il concerto che si sarebbe dovuto tenere ieri sera, al Bercy Arena, e si sono recati al, assieme a tanti francesi. Gli attentati a Parigi hanno stravolto il mondo intero, hanno colpito il cuore e l'anima dell'Occidente ma, come ha detto il presidente francese, non piegheranno chi lotta da sempre contro il terrorismo per garantire un mondo libero e civile. Nel momento degli attentati, glistavano facendo le prove in vista del loro concerto che sarebbe stato trasmesso anche negli Usa, dalla HBO. Per ragioni di sicurezza, Bono Vox e compagni sono stati subito trasportati nel loro albergo. Gli U2 hanno diffuso il seguenteper annunciare la cancellazione del concerto in Francia: