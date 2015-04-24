Svizzera, nazione più felice al mondo: Italia 50esima

Volete essere sempre felici? Allora andate a vivere in Svizzera. Un team di studiosi della Columbia University, infatti, ha scoperto che la Svizzera è la nazione più felice al mondo. Seguono Norvegia e Canada. Male l'Italia, solo 50esima.

Lo studioso Jeffrey Sachs ha sottolineato che "quantificare la felicità serve a stimolare i Governi a fare di più, per il benessere dei loro abitanti". Il calcolo del grado di felicità esistente in una nazione è stato fatto sulla base di 3 fattori: tenore di vita, sistema sociale e correttezza dei politici.

I Paesi Scandinavi occupano le prime posizioni, mentre quelli del G20 non possono ridere molto. La Germania, ad esempio, occupa solo la 26esima posizione. "Per redigere la classifica abbiamo tenuto in considerazione, di ognuna delle 158 nazioni che abbiamo esaminato, il Pil per abitante, la speranza di vita, la fiducia nelle istituzioni, la percezione di libertà ed il sostegno sociale cui il cittadino può far capo", ha aggiunto Sachs.

Le ultime posizioni sono occupate da nazioni africane come Togo e Ruanda.