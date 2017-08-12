Home Gossip Temptation Island 2017: Francesco e Selvaggia, è finita?

Temptation Island 2017: Francesco e Selvaggia, è finita?

di Redazione 12/08/2017

Il lieto fine aveva fatto contenti tutti i loro fans, perché quella formata da Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo era stata una delle coppie più seguite e amate di Temptation Island 2017. Ma dopo essere usciti insieme e dopo avere confermato a Filippo Bisciglia che nonostante il carattere esuberante di entrambi potevano andare avanti e pensare anche al matrimonio, ora i due ragazzi romani si sono lasciati. A rivelare la clamorosa svolta è stato Francesco, intervistato dal settimanale 'Spy'. Non una decisione sua, ma di Selvaggia che ha deciso di lasciare la casa condivisa con il fidanzato, stufa per i continui litigi che continuavano anche dopo i chiarimenti al falò. Il body builder romano ha ammesso che in pratica c'erano discussioni tutti i giorni e non era più possibile andare avanti così, anche se le sue intenzione di chiederle la mano c'erano tutte. E così la fidanzata ha deciso di andarsene, come aveva già sospettato qualcuno nei giorni scorsi quando via social Chiofalo aveva svelato di essere uscito di casa al mattino per andarla a prendere ed era sembrato strano visto che vivevano sotto lo stesso tetto. Secondo Francesco alla base c'è il problema di sempre, l'eccessiva gelosia di Selvaggia che era già emersa durante il docu reality di Canale 5 quando lui aveva provato a metterla alla prova stringendo amicizia con Desirée Maldera: “Speravo che diminuisse dopo il programma, invece è aumentata. Io non l’ho mai tradita, è solo una supposizione basata su alcune foto trovate sul telefonino”, ha detto il ragazzo parlando dell'ultima scenata da parte della sua donna. Ora le soluzioni sono due: o troveranno un accordo, oppure lui potrebbe rifarsi vivo con Desirée che però ha sempre detto di non volersi mettere in mezzo.

