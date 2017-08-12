Home Gossip Grande Fratello Vip, gli esclusi di Uomini e Donne

Grande Fratello Vip, gli esclusi di Uomini e Donne

di Redazione 12/08/2017

Nella sua prima edizione il Grande Fratello Vip aveva anche pescato tra gli ex tronisti di Uomini e Donne facendo partecipare al reality Costantino Vitagliano ma soprattutto Andrea Damante, uno tra i più amati dal pubblico nella storia. E lo stesso farà quest'anno quando l'11 settembre si apriranno le porte della Casa: nonostante il cast non sia ancora ufficiale, dovrebbero essere dentro sia Giulia De Lellis che Luca Onestini, ma altri che speravano in una chiamata dalla produzione sono rimasti delusi. É il caso soprattutto di Claudio Sona che solo fino a qualche settimana fa sembrava certo di partecipare al reality e invece se lo guarderà da casa. Molto probabilmente la produzione del GF Vip temeva un calo di ascolti e troppe polemiche dopo che il primo tronista gay nella storia di Uomini e Donne è stato travolto dalle rivelazioni del suo ex più famoso, il modello Juan Fran Sierra. Se riuscirà in qualche modo ad uscirne pulito, Claudio rientrerà in gioco per il cast dell'Isola dei Famosi 2018 alla quale potrebbe anche partecipare Giorgio Manetti che era stato preso in considerazione anche se alla fine come concorrenti Over 50 ne sono stati scelti altri. Ma un'altra ex tronista che sembrava certa di entrare era Rosa Perrotta e invece, se saranno comfermate le ultime anticipazioni tv sul GF Vip, la modella campana non ha superato le ultime selezioni perché evidentemente Giulia De Lellis e Luca Onestini sono stati considerati più adatti per un reality. Ma saranno queste le scelte definitive?

