Giulia De Lellis scatenata a Porto Cervo, l'appello di Andrea Damante

di Redazione 18/08/2018

Il mondo del gossip torna ad occuparsi di una coppia amata e nata a Uomini e Donne. Giulia De Lellis scatenata a Porto Cervo, mente su Instagram arriva l'appello di Andrea Damante. Cosa sta succedendo? Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati? A quanto pare la relazione d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sembra essere naufragata per sempre. La coppia a quanto pare non è riuscita a superare la crisi, nonostante il ritorno di fiamma di qualche settimana fa. Dunque Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati definitivamente? L'estate per il Dj e l'influencer procedono separate. Lei a Porto Cervo, lui bloccato a Praga. La coppia quindi ha separato per sempre le loro strade? Giulia De Lellis scatenata Le varie news di gossip nel corso di queste ultime ore stanno raccontano una Giulia De Lellis scatenata a Porto Cervo. L'influencer è stata avvistata nel noto locale Billionair, dove si trovava anche Fabio Briatore insieme al figlio Nathan Falco. Secondo quanto raccontato anche dal sito Gossiprtv.it, Giulia De Lellis sarebbe stata particolarmente colpita proprio da Fabio Briatore e il figlio... Il gossip può iniziare a parlare già di un presunto flirt? In questo frangente, ecco che Andrea Damante racconta ai suoi follower di esser rimasto bloccato a Praga. "Stasera si rimane a Praga" Nel corso di queste ultime Andrea Damante ha dovuto annullare una serata che avrebbe dovuto aver luogo al locale Paradiso. L'appello di Andrea Damante arriva sul suo profilo Instagram ufficiale: "Stasera si rimane a Praga perché la compagnia non ha aspettato il volo da Ibiza. A tutti gli amici del Paradiso, ahime, ci vedremo la prossima volta. La serata è andata e quindi se avete consigli su locali, ristoranti, posti cosa si mangia, cosa si fa a Praga, vita notturna… fatemi sapere".

