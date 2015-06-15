Home Spettacoli "Terminator: Genisys": Emilia Clarke sarà Sarah Connor, trilogia si chiude

"Terminator: Genisys": Emilia Clarke sarà Sarah Connor, trilogia si chiude

di Redazione 15/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Conto alla rovescia per l'uscita di un nuovo capitolo di Terminator, intitolato "Terminator Genisys", diretto da Alan Taylor. C'è anche curiosità di vedere in azione la nuova Sarah Connor, interpretata da Emilia Clarke, attrice che si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie a "Il Trono di Spade". Chiaramente, è attesissimo il ritorno al cinema di Arnold Schwarzenegger. In tv è arrivato un interessante spot relativo a "Terminator Genisiys" e incentrato su Sarah Connor. Nel cast, oltre ad Arnold Schwarzenegger ed Emilia Clarke, anche Jason Clarke, Jai Courtney, Matt Smith, Byung-hun Lee, J. K. Simmons e Courtney B. "Terminator Genisys" uscirà al cinema il prossimo 9 luglio. "Per me questo è il vero terzo episodio. Con un'inversione di ruoli tra buoni e cattivi che rappresenta un vero colpo di scena", ha dichiarato il regista della pellicola. John Connor, adesso, invia il sergente Kyle Reese indietro nel tempo, precisamente nel 1984, per difendere Sarah Connor e per tutelare il futuro. Un imprevisto, però, causerà una rottura nella linea temporale. Il sergente Reese, così, dovrà allearsi con soggetti strani, come il Guardiano (Arnold Schwarzenegger), ed affrontare temibili nemici. "Terminator Salvation", uscito nel 2009, diede inizio a una trilogia che, a detta del regista, si chiude con "Terminator Genysis". Non è la prima volta che un attore di una certa età si rimette a fare l'eroe in un film. Ebbene, scelte del genere pare piacciano al pubblico. A breve, quindi, rivedremo Schwarzy in un film d'azione. L'ex governatore della California rivelò, un anno fa, nel corso di un'intervista: "Penso sia pazzesco avere un franchise che è in giro da così tanto tempo e dopo 30 anni essere contattato per interpretare nuovamente lo stesso personaggio del principio. Di solito si cambia sempre, come per James Bond e Batman. In quei film ci sono nuovi attori e personaggi, ma non qui. Per me questa è una situazione straordinaria e una grande opportunità. Mi son sentito onorato quando mi hanno chiesto di tornare a interpretarlo e di avere ancora a che fare con Sarah Connor. La stessa sensazione quando la Universal mi ha contatto per dirmi: ‘Vogliamo fare un sequel per 'I Gemelli'; 25 anni dopo la sua uscita. Così come 34/35 anni dopo quella di Conan, sono tornati per dirmi che devo interpretarlo ancora... ma non facendo un antagonista, ma tornando a essere quel Conan! È grandioso perché sono rimasto in forma e mi vedono bene in diversi film. Mi vedono ancora sulle riviste per body builders e così dicono: 'Possiamo avere ancora questo tipo che combatte con una spada per 10 ore al giorno, cavalcare e questo genere di cose'. È una cosa inusuale essere una star di certi film alla mia età. Questo ti dimostra che se ti comporti come una persona giovane e ti comporti come tale, e se ci credi che puoi farlo, allora puoi convincere le altre persone che tu ci riesca veramente... Non so ancora se il nuovo Terminator sarà pg-13 o R. Non conosco neanche il titolo ufficiale. Daranno al pubblico 5 titoli diversi e poi sarà scelto. Quello che so è che ho provato le stesse sensazioni di Terminator 2 nel leggere il copione. È imponente. C’è molta azione, grandi effetti speciali e non sembra affatto come Thor, anche avendo lo stesso regista".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp