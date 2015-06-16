Home Musica Baglioni e Morandi: "Capitani Coraggiosi" in rotazione radiofonica

di Redazione 16/06/2015

Due 'mostri sacri' della musica italiana, Claudio Baglioni e Gianni Morandi, hanno deciso di dare vita a un progetto interessante, "Capitani Coraggiosi", che sarà sicuramente apprezzato dai loro fan. I due cantautori si esibiranno insieme 10 volte al centrale live del Foro Italico di Roma. E' probabile che le performance live dell'inedito duo vengano anche trasmesse in tv ma ancora non c'è certezza; inoltre uscirà probabilmente un cd/dvd registrato in occasione dei 10 concerti. Ieri, lo ricordiamo, le radio hanno iniziato a trasmettere l'inedito "Capitani Coraggiosi". Mai, finora, Baglioni e Morandi avevano duettato; eppure sono amici dal lontano 1969, quando si incontrarono negli studi della Rca. Si vocifera che Baglioni e Morandi stiano pensando di esibirsi insieme anche a Milano e, addirittura, all'estero. E' tutto da vedere, però: nulla è stato confermato. Morandi, durante un'intervista, ha asserito di avere dei punti in comune con Baglioni sebbene, per certi aspetti, sia molto diverso: "Claudio pensa molto, ragiona su ogni cosa, io sono più irruente e immediato, inoltre io sono basico, canzoni semplici con pochi accordi, quelle di Claudio invece sono difficili, piene di parole, le sto studiando con grande attenzione per evitare di sbagliare". Baglioni, invece, ha detto di Morandi: "Gianni ha una sensibilità che gli permette di capire le cose al volo, di essere in sintonia naturalmente con chi gli è intorno. Stiamo registrando tutto, registreremo i concerti, ma di album dal vivo ne abbiamo fatti tanti sia io che lui, per pubblicarne un altro deve avere un senso. Di canzoni da cantare ne abbiamo tantissime, decidere quali cantare e quali no è la parte più complicata di tutto il progetto. Le dieci date al Centrale Live del Foro Italico di Roma andranno in scena dal 10 al 22 settembre 2015". Il cantautore romano, nel corso di un'intervista, ha anche ricordato la prima volta che ha conosciuto Morandi: "La prima volta che ci siamo incontrati è stato nel 1969, davanti a un buffet, dopo un concerto Gianni mi ha detto 'Signora Lia a me la cosa non mi andava giù tanto...'. Da allora i nostri incontri si sono susseguiti, fino a sei mesi fa quando dopo un mio concerto a Bologna ho detto a Morandi che era arrivato il momento di realizzare la nostra collaborazione".

