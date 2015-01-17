Doping, Carolina Kostner delusa: "Questa volta è veramente dura"

Carolina Kostner, dopo la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping, vuole andare avanti e dimostrare che lei è totalmente estranea alla vicenda di doping che ha visto protagonista l'ex fidanzato Schwazer.

«Ho visto che il Tribunale mi ha assolto dalla contestazione di omessa denuncia e credo che i giudici hanno capito che io con il doping non c'entro niente, ma questo non mi basta. Mi sento ferita e quello che mi infastidisce maggiormente è che il mio nome possa essere in qualche modo associato al doping, sapendo quanto io sia distante da questa pratica scorretta e sleale, pericolosa per la salute e, soprattutto, contraria allo spirito sportivo", ha asserito Carolina Kostner.

Ricordiamo che le norme sul doping sanzionano gravemente non solo chi assume sostanze vietate ma anche i conniventi. La 5 volte campionessa europea ha aggiunto: "Non ho parole per descrivere la delusione, l'umiliazione e il dolore che provo come atleta e come persona. Ma ringrazio anche tutte le persone che mi sono state e mi sono vicine ed in particolare la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e il suo presidente Andrea Gios, per l'affetto di cui sento di avere tanto bisogno e che mi darà la forza per continuare a combattere. Avere tante persone che mi credono mi conforta".

Carolina Kostner ha ricevuto, nelle ultime ore, molti messaggi di solidarietà da fan, amici e colleghi.

"Questa volta è veramente dura, ma mi rialzerò come ho fatto in tante altre occasioni", ha asserito Carolina.