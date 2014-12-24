Tim Burton ed Helena Bonham Carter si separano: lui fu 'beccato' con donna misteriosa

La storia d'amore tra Helena Bonham Carter e Tim Burton è arrivata al capolinea. La notizia è stata riportata dal sito del magazine americano People.

Helena e Tim non erano mai convolati a nozze, nonostante una convivenza di 13 anni. I portavoce dell'attrice ha detto: "I due si sono separati silenziosamente ad inizio anno, e continuano ad essere amici e a seguire insieme i loro figli. Vi chiediamo di rispettare la privacy loro e dei loro figli in questo momento”.

Burton e la compagna hanno collaborato sul set ben 7 volte. Tra i film in cui hanno recitato insieme ricordiamo "Big Fish – Le storie di una vita incredibile" e "Charlie e la Fabbrica di Cioccolato".

Il rapporto tra Helena e Tim era alquanto originale: vivevano in case diverse ma attigue, unite solo da una camera condivisa.

Qualche anno fa, Tim confessò che la relazione con Helena stava prendendo una brutta piega: “Siamo sopravvissuti come coppia, ma non è sempre stato facile. Sweeney Todd è stato la cosa peggiore, definitivamente. Ma poi ho scoperto che era incinta ed aspettava Nell, e tutto ha avuto nuovamente senso.”

Un anno fa Burton venne beccato con una donna misteriosa. L'attore, però, ha sempre smentito la tresca: "Queste sono cose senza senso. Le foto sono state scattate mentre erano fuori con un grande gruppo di persona che includeva amici, familiari e colleghi".