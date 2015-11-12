Loading...

Alain Toussaint E' Morto: Leggenda del Soul, Jazz e R&amp;B, Collaborò con Joe Cocker e Paul McCartney

12/11/2015

Lutto nel mondo del soul, del jazz e del Rhytm & Blues. Ieri è stato stroncato da un infarto Alain Toussaint, grande pianista, arrangiantore e cantautore. Aveva 77 anni

  Toussaint ha iniziato a sentirsi male dopo essersi esibito al Teatro Lara di Madrid. L'artista dava il massimo durante ogni concerto ma, stavolta, il suo cuore non ha retto. Se n'è andato un pilastro del jazz, soul e R&B, che ha 'sfornato' brani mitici come "Fortune Teller", "Working in the Coal Mine" e la famosissima "Lady Marmalade", tormentone degli anni '70 cantato dalla band Labelle. All'artista di New Orleans piaceva cantare e suonare, ma anche scrivere. Toussaint creò pezzi per artisti del calibro di Ringo Starr, Rolling Stones e Robert Palmer, collaborando con musicisti come Joe Cocker e Paul McCartney. Il tifone Katrina distrusse la casa di Toussaint, spazzando via anche la maggior parte dei riconoscimenti ottenuti nella sua brillante carriera. Il cantante fu costretto a trasferirsi a New York, dove partecipò anche a diverse trasmissioni televisive. Alain si sarebbe dovuto esibire insieme a Paul Simon, nella sua New Orleans, il prossimo 8 dicembre in un concerto di beneficenza. Il destino non ha voluto che ciò accadesse.    
