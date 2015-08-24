Home Gossip Tori Spelling rovinata dal botox: sguardo fisso e zigomi sporgenti

di Redazione 24/08/2015

Qualche anno fa era un idolo per tantissimi teenager. Oggi è diversa, molto diversa dai tempi in cui interpretava Donna Martin nella cebre serie tv Beverly Hills 90210. Parliamo della bionda Tori Spelling Tori, oggi, ha una fisionomia diversa a causa dei ritocchini e dell'eccesso di botox. Non è una novità, comunque, che la Spelling, figlia del celebre produttore Aaron, abbia il pallino del botox. La maggior parte dei presenti a un evento in California è rimasta stupita alla vista di Tori, decisamente cambiata. Il chirurgo estetico è intervenuto su naso, labbra, zigomi, viso e seno ma, a quanto pare, non ha fatto un bel lavoro, visto che la Spelling ha uno sguardo fermo e zigomi a dir poco accentuati. Chi conosce Tori, però, sa bene quanto all'attrice piaccia cambiare aspetto. C'è stato un tempo che era magrissima, poi con il seno gonfio e, altre volte, si è mostrata con lineamenti diversi. Insomma, Tori di reca spesso dal chirurgo estetico, a cui probabilmente ha sborsato molti soldi. Ognuno ha le sue manie e la Spelling ha quello dei 'ritocchini'. In realtà, Tori Spelling non è la sola diva affascinata dalla chirurgia estetica. Molte star hollywoodiane si concedono 'ritocchini' in diverse parti del corpo, come seno, labbra, zigomi e naso. Il chirurgo estetico agisce spesso male, però, come nel caso di Tori. Forse era il caso che Donna Martin si fosse tenuta i soldi in tasca: avrebbe risparmiato e mantenuto il suo fascino. Ora non è più la stessa, e tornare indietro è pressoché impossibile.

