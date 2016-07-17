Treno investe 15enne a Fuscaldo: stazione funesta
di Redazione
17/07/2016
Dramma alla stazione di Fuscaldo, a Cosenza, dove ieri sera è stata investita e uccisa da un treno una ragazzina. Choc in Calabria per la morte di una studentessa 15enne. La giovane era insieme ad alcuni amici.
Macchinista non è riuscito a fermare il trenoUn altro drammatico incidente che vede protagonista un treno. Sono passati pochi giorni dal dramma avvenuto in Puglia, tra Andria e Corato, dove si sono scontrati frontalmente due treni, ed ora un'altra tragedia. Stavolta in Calabria. La 15enne, secondo una prima ricostruzione, aveva deciso di attraversare i binari con alcuni coetanei. Gli amici ci sono riusciti; lei no: è stata troppo lenta. Il macchinista del grosso convoglio non è riuscito a fermare il mezzo. L'impatto è stato inevitabile. Nulla da fare per la ragazzina, che ha pagato con la vita una leggerezza adolescenziale. Sull'episodio indaga la Procura di Paola.
Risucchiata dall'aria e finita sui binari?Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del luttuoso episodio. Bisognerà accertare se la 15enne è morta perché stava attraversando i binari oppure se è caduta accidentalmente sui binari. Gli amici della studentessa, infatti, sostengono che la giovane era molto vicina ai binari ed è stata risucchiata dall'aria, quando transitava il treno. Il drammatico episodio è avvenuto alle 19.45. Un'altra giovane vita stroncata. La vittima frequentava il liceo Galilei di Paola, proprio come le 3 studentesse che il 29 aprile scorso sono morte in un pauroso incidente stradale sulla SS 18.
Stazione di Fuscaldo: 60enne morto in circostanze simili a febbraioUn altro, terribile, incidente alla stazione ferroviaria di Fuscaldo. Qualche mese fa, un 60enne perse la vita in circostanze simili: un treno lo travolse e uccise. Secondo le prime indagini, il treno che ha ucciso la 15enne, ieri sera, è l'Intercity 1591 partito da Roma e diretto a Reggio Calabria. Il convoglio procedeva a una velocità abbastanza sostenuta e, per questo, è stato impossibile per il macchinista arrestarlo in tempo. L'impatto è stato inevitabile e la ragazzina è morta sul corpo. Il treno è rimasto per ore fermo, in attesa dell'arrivo del magistrato di turno. Quella di Fuscaldo si conferma una stazione davvero funesta: dall'inizio dell'anno ad oggi vi hanno perso la vita già due persone, tra l'altro in circostanze simili.
Attraversamento dei binari può costare una multaLa Procura di Paola, adesso, dovrà accertare se, effettivamente, la ragazzina che ieri ha perso la vita alla stazione di Fuscaldo abbia cercato di attraversare i binari assieme ai suoi amici, oppure sia stata 'inghiottita' dall'aria e quindi finita sui binari accidentalmente. Ricordiamo che attraversare i binari non è solamente pericoloso per sé, ma anche per gli altri; inoltre si rischia una multa. In questi ultimi anni, gli agenti della Polfer hanno elevato numerose multe per attraversamento dei binari. I soggetti che attraversano i binari sono quasi sempre giovani inconsapevoli dei rischi che corrono. Capita spesso, inoltre, che chi attraversa i binari ha le cuffie alle orecchie, quindi è incapace di rendersi conto della presenza di eventuali treni in arrivo. Solamente in Emilia Romagna, qualche giorno fa, la Polfer ha comminato 8 sanzioni per attraversamento dei binari nell'ambito di un'operazione che ha visto impiegati 122 agenti in tutta la Regione.
