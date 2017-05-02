Home Gossip UeD gossip news: Gianni Sperti svela un segreto dopo le parole di Paola Barale

UeD gossip news: Gianni Sperti svela un segreto dopo le parole di Paola Barale

di Redazione 02/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tutti conoscono Gianni Sperti come lo storico opinionista del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ma i non giovani si ricorderanno certo di una trasmissione di Maurizio Costanzo, ovvero Buona Domenica: a intrattenere i telespettatori di Canale5 la domenica pomeriggio c’erano Claudio Lippi, Paola Barale, il marito di Maria De Filippi e, per qualche tempo, Orietta Berti il corpo di ballo era formato da ballerini professionisti come Rossella Brescia, Kledi Kadiu e Gianni Sperti, oltre che i ragazzi usciti dal talent Amici. Paola e Gianni si sono innamorati, sposati e poi, improvvisamente, separati. A Verissimo, Paola ha liquidato il matrimonio con l’opinionista definendolo solo un brutto ricordo, ma l’ex ballerino e opinionista di UeD pare non se la sia presa e ha svelato un segreto dopo le parole della ex moglie, alimentando il gossip. L’ex ballerino di Buona Domenica e Amici, nonché opinionista di Uomini e Donne, forse per sdrammatizzare le parole al veleno dette dalla sua ex, ha svelato un segreto, ma non si tratta di chissà quale oscuro scheletro nell’armadio di Paola Barale: il segreto in questione è di bellezza, visto che ha svelato come fa ad avere una barba praticamente perfetta. Il merito non va al più grande accusatore della tronista Rosa Perrotta, bensì al suo barbiere di fiducia, un ragazzo romano del team 'Resilienza BarbarSalon', un barber shop di Roma. Gianni Sperti, nonostante tutto, non ha dimenticato Paola Barale: in tutte le interviste, ha mostrato rabbia per l’indifferenza della Bionda, come l’ha soprannominata il suo ex Raz Degan, e nonostante abbia sofferto per la rottura (e abbia scritto veri e propri post al veleno sui social), conserva un buon ricordo dell’unione con lei. Opinione differente quella di Paola, che a Verissimo ha detto delle parole molto dure al riguardo, ovvero che nonostante sia stata innamorata di lui, non è rimasto molto, visto che dal giorno in cui si sono lasciati, si sono rivisti solo in tribunale e di conseguenza non ne ha un buon ricordo. Gianni e la sua barba perfetta replicheranno o il dolore dell’opinionista rimarrà segreto?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp