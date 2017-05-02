Fabrizio Corona news: la confessione di Silvia Provvedi ‘è stato incastrato’

Silvia Provvedi gossip: la fidanzata di Fabrizio Corona lo difende in diretta tv. Sospetti sulle indagini

Fabrizio Corona è in carcere dal 10 ottobre 2016. Una data che Silvia Provvedi la sua fidanzata ricorda molto bene. Le ultime news sull’ex re dei paparazzi di oggi riguardano proprio le dichiarazioni della brunetta del duo Le Donatella. Mattino 5 ha trasmesso un’intervista alla fidanzata di Fabrizio Corona registrata al termine dell’udienza del processo della scorsa settimana. Fuori dalle aule del tribunale di Milano Silvia Provvedi ha confessato ai microfoni del programma i Canale 5 alcune perplessità.

Secondo la giovane ragazza Fabrizio Corona è stato incastrato. Dopo lo scoppio della bomba carta sotto il suo appartamento di Milano sono iniziate delle indagini sul suo conto e non certo come parte lesa. Da quel momento per Fabrizio Corona infatti sono iniziati i problemi, successivamente sono stati sequestrati i soldi in contanti nel controsoffitto della collaboratrice Francesca Persi e poi sono scattate le manette. Silvia Provvedi ha detto che Corona stava cercando di risolvere tutto i suoi problemi.

La fidanzata di Fabrizio Corona ha ricordato che aspettava con ansia il 21 settembre 2016, data in cui avrebbe ricevuto il continuato. Voleva ripartire alla grande e chiudere con il passato. Nonostante i dubbi, Silvia crede che sarà fatta chiarezza ed è convinta che il giudice abbia capito cosa è successo davvero. Intanto in tribunale continuano a sfilare i testimoni chiamati dalla difesa per ricostruire il giro di Fabrizio Corona e dimostrare che tutti i soldi sequestrati provengono dagli eventi facendola diventare una questione fiscale.