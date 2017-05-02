Home Uomini e Donne UeD Trono Gay: Claudio e Mario nuovamente insieme

UeD Trono Gay: Claudio e Mario nuovamente insieme

di Redazione 02/05/2017

Manca soltanto la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati ma ormai sembra chiaro: Claudio Dona e Mario Serpa sono tornati una coppia e ora sembrano veramente pronti per candidarsi come concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip in partenza a fine settembre, come suggeriscono le ultime anticipazioni tv del reality di Canale 5. L'ultima conferma del riavvicinamento nella coppia nata prima di Natale al Trono Gay di Uomini e Donne è arrivata nel weekend: sabato infatti l'ex corteggiatore Mario Serpa festeggiava 31 anni e invece della classica serata con gli amici in un locale si è regalato un romantico concerto di Alessandra Amoroso all'Arena di Verona, praticamente sotto casa di Claudio Sona. E i due ragazzi hanno documentato tutto del loro nuovo incontro, a cominciare dalla folla di fans che ha letteralmente assediato l'ex tronista di UeD sotto casa quando è stato chiaro che i due avrebbero passato tutta la giornata insieme. Altre immagini, come confermano le ultime news di gossip, hanno documentato tutto il percorso di Claudio e Mario verso l'Arena, scortati da due ali di folla ma anche dai bodyguard. Un chiaro segnale che le tensioni dell'ultimo mese, le incomprensioni e i motivi che li avevano portati a separarsi sono stati superati e adesso la coppia di Uomini e Donne è pronta per ricominciare voltando di nuovo pagina. Difficile che accettino le richieste dei fans di partecipare alla prossima edizione di Temptation island, ma resta invece in piedi la possibilità di vederli al Grande Fratello Vip 2017 perché anche per la produzione del reality condotto da Ilary Blasi sarebbe un bel colpo destinati a far salire gli ascolti.

