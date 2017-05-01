Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: Rosa Perrotta vicina alla scelta?

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: Rosa Perrotta vicina alla scelta?

di Redazione 01/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il Trono Classico della tronista salernitana Rosa Perrotta, nell’ultimo periodo, sta diventando interessante, specialmente grazie alla diatriba tra lei, la tronista brasiliana Desirée Popper e il corteggiatore Mattia Marciano. Per chi non ha seguito assiduamente la vicenda, deve sapere che il ragazzo dapprima era indeciso tra Desirée e Rosa, poi ha deciso di corteggiare la brasiliana. Nel corso dell’ultima registrazione di UeD, anticipazioni fornite da Il Vicolo Delle News, la Perrotta ha spudoratamente approfittato della lite tra Mattia e la rivale per tornare a provarci con Mattia, il quale le ha rifilato un clamoroso due di picche. Questo vuol dire che la modella di Salerno sarà la prossima, dopo Marco Cartasegna, ad essere vicina alla scelta tra Alex Adinolfi e Pietro Tartaglia? Nonostante i suoi corteggiatori siano veramente irritati per il suo comportamento, secondo le ultime anticipazioni pare che Rosa Perrotta sia vicina a compiere una scelta tra Alex e Pietro, palesemente i suoi due corteggiatori preferiti. Del resto, ormai manca poco allo scadere della fine di questa edizione di Uomini e Donne e tutti, probabilmente, dovranno scegliere entro la pausa estiva. Attualmente, Rosa sembra essersi avvicinata molto a Pietro, col quale è stata avvistata durante una esterna in atteggiamenti veramente dolcissimi, ma sarà uno stratagemma per far ingelosire Alex, già infuriato per la mossa della Perrotta di riconquistare Mattia Marciano? A proposito di Mattia Marciano e Rosa Perrotta, le anticipazioni rivelano che una fan ha trovato Rosa Perrotta in un autogrill che le ha chiesto della vicenda: la protagonista del Trono Classico UeD pare abbia sospirato al sentire il nome di Mattia, ma durante la conversazione ha fatto capire di preferire Alex. Inoltre, al fan elogia la ragazza che è stata veramente gentilissima e l’ha colpita molto il fatto che non era appariscente e non cercava l’attenzione, visto il suo comportamento veramente riservato. Frecciatina rivolta a Gianni Sperti, grande accusatore della modella campana?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp