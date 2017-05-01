Home Gossip Maria De Filippi Instagram, fan in delirio per una foto del passato

di Redazione 01/05/2017

La Queen di Uomini e Donne e di Mediaset è restia a usare le nuove tecnologie, specialmente Instagram e Facebook, ma specialmente sul social delle foto ha aperto un profilo personale che mantiene abbastanza aggiornato, in cui pubblica (sarebbe corretto dire fa pubblicare) degli scatti riguardanti le sue trasmissioni: ebbene, Maria De Filippi ha fatto una bellissima sorpresa ai suoi fan, i quali si sono trovati una foto del passato della conduttrice che ha fatto impazzire i follower e che ha fatto il pieno di like in poco tempo. Tutto il web ha iniziato a parlare della foto in bianco e nero pubblicata sul profilo Instagram di Maria De Filippi. La foto in questione ritrae una Queen Mary ragazzina, in bianco e nero, e la moglie di Maurizio Costanzo ha voluto fare un tuffo nel passato. Giovanissima, con i capelli scuri e lunghi mossi dal vento, un accenno dello sguardo di oggi, ma con gli occhi coperti da una frangetta che accentuava il suo volto fiero e determinato. Essendo una persona molto riservata e restia a condividere la vita privata, in molti si sono stupiti che proprio lei abbia condiviso in un social come era realmente Maria De Filippi in versione teenager. Che la Queen di UeD abbia nostalgia dei bei tempi andati? Prima di diventare famosa al grande pubblico nel 1992, Maria De Filippi era una teenager che sicuramente non si sarebbe mai sognata il successo di oggi. La conduttrice ha preso il posto di Lella Costa nel talk show Amici, in onda il sabato pomeriggio, in cui si discutevano grandi temi insieme al pubblico formato da adulti e ragazzi. Tra la schiera dei teenager, si ricorda Alessandro Errico, che ai tempi ha tentato la strada nel modo della musica. E’ proprio da qui che negli Anni Novanta Maria si appassionò ai giovani talenti da coltivare e nel 2001 nacque Saranno Famosi, talent che ha cambiato nome in Amici, mentre il talk show pomeridiano è diventato Uomini e Donne, un dating show diviso in Trono Classico e Trono Over. Scopo del programma è trovare l’anima gemella, o almeno tentare di trovarla.

