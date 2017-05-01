Home Gossip Uomini e Donne gossip, Maria De Filippi diventa nonna?

di Redazione 01/05/2017

Di solito, la conduttrice del Trono Classico e del Trono Over di UeD, Maria De Filippi, non è avvezza al gossip, anche se tra Sanremo 2017 e la vicenda di Morgan ad Amici 16 ha fornito una infinità di materiale per i rotocalchi e i magazine di questo settore. La vita privata di Queen Mary è blindata, in quanto sia lei, sia il marito Maurizio Costanzo sono persone molto riservate. Ma inaspettatamente, Maria si è lasciata andare durante la registrazione della prossima puntata di Amici 16, usando la scusa di un giochino fatto per ingannare il tempo, in attesa della decisione dei giudici. La De Filippi ha risposto a delle domande molto personali che le ha rivolto Simona Ventura, ospite del programma in veste di quinto giudice. La news di gossip che è venuta fuori ha dell’incredibile: Maria diventerà presto nonna? Il giochino per ingannare il tempo fatto da Simona Ventura e l’ospite speciale, Diego Armando Maradona, coinvolgendo la conduttrice Maria De Filippi consisteva di interrogarla riguardo la sua vita privata e quella dei suoi cari. Una delle domande che ha destato molto interesse e che ha fatto partire il gossip in questione è stata la possibilità che la fidanzata del figlio, Gabriele Costanzo, fosse incinta. Per rafforzare lo scherzo, Simona ha fatto entrare proprio un ciuccio. Queen Mary, stando allo scherzo, ha detto che non diventerà nonna a breve, ma che la cosa le farebbe un enorme piacere. Maria De Filippi è una mamma normale di un maschio, visto che per sua stessa ammissione sarebbe al settimo cielo qualora suo figlio Gabriele Costanzo annunciasse la gravidanza della sua fidanzata e che diventerebbe nonna. Il giochetto è continuato con un velo da sposa: altro gossip in vista, ma non è il figlio che si sposa, bensì Queen Mary ha dovuto rispondere a una domanda scottante sul suo matrimonio, ovvero perché non fosse sposata in Chiesa. La conduttrice, con un velo di tristezza, ha detto che suo marito Maurizio Costanzo era già stato sposato tre volte e per questa ragione non ha potuto. Nonostante questo, però, i due sono una coppia felice e la Queen di Uomini e Donne è pronta anche a occuparsi di un ipotetico nipotino.

