Ued news: Tina Cipollari abbandona il programma

di Redazione 29/04/2017

Le anticipazioni tv sono clamorose anche se tutta da dimostrare: Tina Cipollari starebbe seriamente pensando di abbandonare il suo storico ruolo di opinionista a Uomini e Donne. A rivelarlo è il settimanale 'Nuovo Tv' che indica come causa scatenante le continue polemiche che la vedono coinvolta sia nel Trono Classico ma soprattutto nel Trono Over con Gemma Galgani che ormai è diventata la sua nemica numero uno. Anche Maria De Filippi nei giorni scorsi nel corso di un'intervista a 'Il, Fatto Quotidiano' aveva ammesso che alcune volte in fase di montaggio la produzione di Uomini e Donne è costretta a tagliare interi segmenti delle registrazioni perché ci sono alcune discussioni tra Gemma e Tina così violente da non poter essere trasmesse. E anche la Cipollari in più occasioni ha ammesso che quella è una rivalità vera, non creata ad arte solo per ragioni televisive. Per questo quindi dopo molti anni potrebbe mollare per dedicarsi ad altri progetti visto che comunque la popolarità in questo momento non le manca. Intanto tra pochi giorni Tina Cipollari tornerà protagonista a Selfie-Le cose cambiano, il programma condotto da Simona Ventura, ancora una volta nel ruolo di giudice, ma si parla con insistenza anche di una nuova trasmissione insieme al marito Chicco Nalli che nelle ultime stagioni ha lavorato a Detto Fatto su Rai 2 con Caterina Balivo. Ma nulla potrebbe essere coinvolgente come quello che fa ogni anno a Uomini e Donne.

