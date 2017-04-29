Loading...

Uomini e Donne gossip: Mattia e Desirée hanno fatto pace dopo la registrazione?

29/04/2017

L’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne è stata veramente incredibile: la coppia formata da Mattia Marciano, corteggiatore, e Desirée Popper, tronista e modella brasiliana, ha avuto un piccolo alterco in puntata sfociato con l’abbandono del programma da parte di Mattia. Lui era conteso tra le due troniste e Rosa Perrotta ha deciso di approfittare della situazione per parlargli in camerino e convincerlo a passare dal suo lato, abbandonando Desirée. La causa di tutto è un bacio che per il corteggiatore ha significato qualcosa, mentre per la brasiliana il nulla. Dopo la litigata, i due protagonisti del programma di Maria De Filippi avranno fatto pace come suggeriscono alcuni siti di gossip di Uomini e Donne o è successo altro? La reazione tiepida al bacio di Mattia Marciano ha fatto scattare la rabbia del corteggiatore, visibilmente dispiaciuto, al punto di litigare con la tronista dietro le quinte e di non presentarsi in esterna, in quanto doveva calmarsi. Inoltre, il corteggiatore è stato cercato da Rosa Perrotta in camerino e questo lo ha fatto arrabbiare ancora di più, in quanto si aspettava di trovare Desirée e non Rosa. Ma secondo le ultime anticipazioni e gossip della registrazione della puntata di Uomini e Donne, è successo altro tra Mattia e Desirée Popper. Si sa che Mattia Marciano ha abbandonato lo studio, ma la novità è che Desirée Popper non ha fatto nulla per fermarlo, anzi, gli ha detto chiaramente che se questo era il suo comportamento, ovvero non presentarsi alle esterne per ripicca, poteva andare. Il nuovo gossip, per fortuna dei fan della coppia, è rassicurante: Mattia e Desirée avrebbero fatto pace, visto che su Instagram Mattia ha messo un like a una foto di un’amica della modella brasiliana con dedica “Fatti Fidare”, le parole che il corteggiatore ha detto alla tronista durante una delle loro prime esterne insieme. E’ eloquente che si tratti di un messaggio in codice della ragazza verso il suo corteggiatore.
