Home Gossip Uomini e Donne: Mattia sul trono, ecco la prova

Uomini e Donne: Mattia sul trono, ecco la prova

di Redazione 24/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Non sappiamo ancora con quanti nuovi tronisti comincerà la stagione di Uomini e Donne e nemmeno se il Trono Gay tornerà subito oppure come ipotizzano in molti la redazione ha preferito aspettare un po' per far cessare le polemiche scatenate da Claudio Sona. Intanto però sembrano confermate le anticipazioni tv che fa qualche giorno parlano di Mattia Marciano sulla poltrona rossa dopo essere passato da Uomini e Donne come corteggiatore. Mattia infatti alla fine di quella esperienza, conclusa con una mezza delusione perché dopo aver scelto di corteggiare Desirée Popper e non la sua conterraneo Rosa Perrotta la tronista brasiliana aveva abbandonato il trono, é entrato a far parte della stessa agenzia che cura gli interessi di molti protagonisti di Uomini e Donne e negli ultimi tre mesi è stato spesso ospite di serate in giro per l'Italia. Ne aveva in programma un'altra venerdì 25 agosto ma non ci sarà, come ha fatto sapere con una Instagram Story e ha già deciso anche di annullare gli altri appuntamenti già in programma perché nel frattempo sono sopraggiunti come ha confermato lui stesso alcuni impegni che non può prorogare. Ma quali sono questi impegni? Semplice, nei prossimi giorni il bel Marciano registrerà il filmato di presentazione come nuovo tronista di Uomini e Donne e quindi sarà concentrato soltanto su quello, ma soprattutto non può farsi vedere in giro prima che comincino le registrazioni di Uomini e Donne, previste il 29 agosto. Per lui sarà certamente una rivincita e per i moltissimi fans che l'hanno seguito negli ultimi mesi una prima vittoria.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp