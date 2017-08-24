Home Gossip GF Vip, Belen Rodriguez parla dei fratelli nella Casa

GF Vip, Belen Rodriguez parla dei fratelli nella Casa

di Redazione 24/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Conferme ufficiali sul cast del secondo Grande Fratello Vip non ne sono ancora arrivate ma in fondo non servono nemmeno perché poco alla volta i protagonisti del reality di Canale 5 escono allo scoperto. Come nel caso di Cecilia Rodriguez e del fratello Jeremias, la cui presenza in Casa è stata anticipata dalle ultime dichiarazioni della loro parente più famosa, Belen Rodriguez. Intervistata dal settimanale 'Chi' la showgirl argentina ha raccontato a modo suo le caratteristiche dei due fratelli: Cecilia è una ragazza molto equilibrata anche perché somiglia a sua madre Veronica, una con la testa sulle spalle, mentre lei e Jeremias hanno preso più dal padre e quindi sono un po' teste matte. E Belen sa già che del fratello non c'è molto da fidarsi perché ha un carattere imprevedibile, quindi mette la mani avanti: “Sono preoccupata per lui e non voglio responsabilità. Se fa casini, vi avverto, non mi chiamate”. Quello che non dice è se lei farà da supporter in studio ai fratelli durante le dirette settimanali che cominceranno l'11 settembre ma è facile immaginare che possa essere davvero così. In ogni caso il GF Vip sarà il modo per conoscere Cecilia Rodriguez in un contesto diverso rispetto a quello della sua attività attuale come stilista ma anche di quello che abbiamo visto all'Isola dei Famosi 2015 quando fu una delle più belle sorprese del reality. Jeremias invece è ancora poco conosciuto dal pubblico italiano: la di là del suo flirt con l'ex tronista ed ex gieffina Rossella Intellicato e della sua amicizia con Andrea Iannone, in questi mesi ha fatto parlare poco di lui e per questo sono in molti ad aspettarlo al varco.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp