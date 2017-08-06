Home Gossip Uomini e Donne news: la svolta di Teresa Cilia

di Redazione 06/08/2017

Su Instagram l'annuncio dell'ex tronista di Uomini e Donne che ha cominciato a lavorare come wedding planner Dopo un percorso che aveva fatto emozionare e innamorare di lei tutto il pubblico, Teresa Cilia aveva scelto Salvatore Di Carlo e fin da subito la coppia di Uomini e Donne aveva cominciato la convivenza che li ha portati poi al matrimonio nel settembre scorso. E sempre per amore l'ex tronista aveva abbandonato Roma e il lavoro che le aveva trovato Maria De Filippi nella redazione di C'è posta per te per seguire il marito in Sicilia dove era tornato a giocare a calcio. Ma ora finalmente anche per lei c'è una novità importante che ha voluto svelare ai fans. Teresa infatti ha deciso di mettersi in proprio e sfruttare l'esperienza maturata in questi anni per dedicarsi ad un mestiere che negli ultimi anni è in fortissima espansione e che può darle anche grandi soddisfazioni, quello di wedding planner. A farlo sapere a tutti è la stessa ex tronista con un post che lancia un messaggio chiaro: “Se mi fermo a pensare, capisco quanto può essere importante curare ogni minimo dettaglio!!! #weddingplanner #wedding #weddingday #weddingplanning #buongiornoatutti … a lavoro”. E tra i commenti c'è anche quello di Salvatore che le ha chiesto se ha tempo per organizzare le sue nozze. Una svolta importante e quasi inattesa, perché negli ultimi mesi la coppia di Uomini e Donne era un po' sparita dai radar del gossip e anche sui social si è fatta vedere lo stretto necessario per aggiornare i suoi fans. Ma Teresa non ha mai nascosto la sua voglia di tornare a lavorare anche per dimostrare di essere indipendente. E adesso che ha risolto anche questa situazione potrà pensare seriamente pure a diventare mamma come si augurano i fans.

