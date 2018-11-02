Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne anticipazioni, Pierpaolo Petrelli corteggiatore?

Uomini e Donne anticipazioni, Pierpaolo Petrelli corteggiatore?

di Redazione 02/11/2018

Il mondo di Uomini e Donne anticipazioni in subbuglio. Troppe novità e il pubblico si confonde? Una news dell'ultima ora vuole l'ex velino Pierpaolo Petrelli corteggiatore nel programma di Maria De Filippi. Uomini e Donne nuovi corteggiatori Nel corso di questa settimana Uomini e Donne ha fornito troppe novità ai suoi fan. Tante belle notizie se consideriamo il fatto che Andrea Cerioli è su piazza, pronto per essere corteggiato insieme a Ivano Gonzalez. I due nuovi tronisti avrebbero già registrato le prime puntate riguardante il nuovo percorso, ma non solo. Ivano Gonzalez sta partecipando insieme alla sua amica e confidente speciale: Valeria Marini. Andrea Cerioli, invece, ha detto addio ad Alessandra Sgolastra essendo ufficialmente pronto a intraprendere una nuova relazione. Mara Fasone addio al trono Se Mara Fasone dice addio al trono, Maria De Filippi decide di raddoppiare i tronisti? Mara Fasone avrebbe deciso di lasciare il date show per dei dubbi nati all'interno del programma. Secondo una segnalazione fatta anche da Gianni Sperti la famiglia della ragazza avrebbe intrattenuto i rapporti con i genitore dell'ex fidanzato e non solo... Mara Fasone, come Sara Affi Fella, avrebbe detto si al trono classico essendo ancora fidanzata? La verità non la scopriremo mai dato che Mara Fasone ha deciso di lasciare il trono, facendo posto così a Andrea Cerioli e Ivano Gonzalez. Pierparolo Petrelli nuovo corteggiatore? Nuovi importanti arrivi negli studios di Mediaset! In questi giorni alcune news relative al mondo di Uomini e Donne anticipazioni parlano di Pierpaolo Petrelli nuovo corteggiatore di Teresa Langella, ex tentatrice di Temptation Island. L'ex velino di Striscia la Notizia sarebbe pronto per il suo esordio nel programma di Maria De Filippi. La novità potrebbe mettere in crisi il corteggiatore di Teresa, Luca, che sembra l'unico ad esser riuscito a far breccia nel cuore della ragazza?

