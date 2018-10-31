Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne cambia strategia, il trono classico raddoppia i tronisti?

di Redazione 31/10/2018

Uomini e Donne cambia strategia... Il format ha bisogno di essere rinnovato o gli scandali di Mara e Sara hanno impaurito il pubblico facendolo scappare? Il trono classico raddoppia i tronisti e torna Andrea Cerioli! Andrea Cerioli nuovo tronista di Uomini e Donne L'abbandono di Mara Fasone ha fatto si che Uomini e Donne potesse accogliere Andrea Cerioloi... Di nuovo. La cosa non dispiace affatto alle fan dell'ex tentatore che finalmente hanno modo di rivederlo seduto nella sedia rossa. Peccato però che Andrea Cerioli conti diverse storie d'amore andate male, che la nuova occasione al trono classico potrà dargli modo di mettersi in gioco e trovare il vero amore? Ad ogni modo Alessandra Sgolastra sembra essere un ricordo lontano sia per Andrea Cerioli che Andrea Zenga! Ivan Gonzalez nuovo tronista di Uomini e Donne Nel corso delle ultime ore è stata ufficializzata la notizia secondo cui anche Ivan Gonzalez nuovo tronista di Uomini e Donne! Il ragazzo ha raggiunto la notorietà dopo un percorso fatto nella versione spagnola del programma, dove ha conosciuto Paola Caruso diventando famoso così anche in Italia. L'aspetto più bello però riguarda Valeria Marini. La soubrette potrebbe arrivare a Uomini e Donne come confidente speciale... Chissà come reagirà Tina Cipollari! Doppio appuntamento con il trono classico? L'arrivo di Andrea Cerioli e Ivano Gonzalez porta con se aria di novità. Innanzitutto avremo quattro tronisti uomini e solo una donna, ovvero Teresa, ma le novità non finiscono qui. L'introduzione di due nuovi tronisti famosi ha fatto sì che venisse strutturato un doppio appuntamento con il trono classico. Al momento non è stato ben chiarito come questo debba essere strutturato, ma si ipotizza una puntata dedicata a Luigi Mastroianni, Teresa e Lorenzo Riccardi mentre l'appuntamento successivo dedicato solo ai tronisti vip: ovvero Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Voi, cari lettori, cosa ne pensate?

