Andrea Cerioli dopo la scelta: "Emozioni inimmaginabili"
01/02/2019
Andrea Cerioli non è più single, il messaggio dopo la scelta pubblicato sui social è diretto a coloro che l'hanno sempre sostenuto in questi mesi e non solo. Ecco com'è cominciata la nuova vita dell'ex tentatore.
Temptation Island Vip e Uomini e DonneAbbiamo imparato a conoscere e apprezzare Andrea Cerioli grazie al suo percorso fatto a Temptation Island Vip a settembre del 2018. Prima del suo approdo al reality show che mette a dura prova i sentimenti in pochi sapevano che Andrea Cerioli aveva fatto il suo esordio al Grande Fratello Nip anni fa e non solo. Dopo il reality di casa Mediaset, Andrea Cerioli si è messo in gioco alla ricerca dell'anima gemella a Uomini e Donne. In quell'occasione il tronista ha lasciato il programma senza una donna al suo fianco, anche se l'amore con Valentina Rapisarda (Sua corteggiatrice ndr.) è nata poco dopo il percorso nel date show.
Alessandra Sgolastra e Andrea CerioliDurante la messa in onda di Temptation Island Vip Andrea Cerioli ha conquistato il pubblico femminile grazie a tutte le attenzioni dedicate ad Alessandra Sgolastra, fidanzata con Andrea Zenga figlio del noto calciatore Walter. Cerioli nella veste di tentatore è riuscito a mettere in confusione la ragazza facendo capitolare così la sua relazione. Mesi dopo però ecco che tutto torna alla normalità per Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga che sono tornati nuovamente insieme, mentre Andre Cerioli ha deciso di accettare la proposta di Maria De Filippi e tornare a Uomini e Donne in veste di tronista bis insieme a Ivan Gonzales.
Andrea Cerioli dopo la sceltaIl percorso che Andrea Cerioli ha fatto a Uomini e Donne è stato pieno di punti d'ombra. Secondo alcuni rumors, infatti, questo avrebbe progettato la scelta con Arianna Cirrincione. Il momento della scelta di Andrea Cerioli è andato in onda il 31 gennaio 2019, conquistando il pubblico. Subito dopo ecco che arriva il primo messaggio della corteggiatrice Arianna Cirricione: "Certe emozioni non possono essere spiegate con semplici parole, nessuna renderebbe giustizia... Ma voglio provarci". Il corteggiamento ha messo in mostra alcune affinità che i due hanno voluto coltivare fino alla voglia di conoscersi lontano dalle luci dei riflettori: "Fin da subito in te ho intravisto qualche psicopatia accompagnata da due grandi occhioni buoni che forse facevano al caso mio". Il messaggio della Cirrincione si conclude con "Sono felice e questo lo devo a te".
"So benissimo di essere un infinità di sfaccettature"Il messaggio della Cirrincione è seguito da quello che Andrea Cerioli ha pubblicato l'1 febbraio del 2019. Il tronista ha pubblicato una foto che lo ritrae seduto nella sedia rossa della scelta, pochi attimi prima che entrasse la attuale fidanzata, seguito da un messaggio per i fan: "Questo post lo volevo dedicare a voi, a voi che mi avete regalato delle emozioni inimmaginabili, a voi che siete sempre stati speciali, a voi che avete avuto tanta pazienza". Il messaggio di Andrea Cerioli continua: "So benissimo di essere un infinità di sfaccettature, una diversa dall'altra... Ma potrei giurare che voi le abbiate viste e conosciute tutte". La vera avventura del tronista però comincia adesso, al fianco di Arianna Cirricione con la quale, secondo alcuni rumos, potrebbe intraprendere una convivenza a breve.
