Rosa Perrotta in dolce attesa di un maschietto: l'annuncio di Pietro Tartaglione
di Redazione
30/01/2019
Giornata di grandi annunci per una coppia di Uomini e Donne. Rosa Perrotta è in dolce attesa di un maschietto? A dare il bellissimo annuncio sarebbe stato proprio l'ex corteggiatore e futuro papà Pietro Tartaglione.
Rosa Perrotta dopo l'Isola dei FamosiUna delle protagonista indiscusse dell'Isola dei Famosi 2018 è stata lei, l'ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotto. Il reality show le ha regalato uno dei momenti più belli della vita di ogni donna. Dopo la eliminazione e ritorno in Italia, la produzione dell'Isola dei Famosi ha aiutato il fidanzato Pietro Tartaglione a fare alla Perrotta la sua proposta di matrimonio. Da quel momento in poi i fan hanno iniziato a seguire in modo più costante la coppia al fine di scoprire quanti più dettagli sulle nozze che dovevano essere imminenti. In un primo momento si è parlato di crisi per la coppia che per un periodo ha smesso di mostrarsi insieme sui social. Poco dopo ecco l'annuncio a Barbara D'Urso: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presto diventeranno genitori per la prima volta.
Rosa Perrotta in dolce attesa di un maschietto?L'ex tronista di Uomini e Donne e il fidanzato Pietro Tartaglione su Instagram stanno condividendo la loro quotidianità raccontando i primi mesi di gravidanza. Un post pubblicato sui social da Pietro Tartaglione il 30 gennaio del 2019 ha svelato ai fan quale potrebbe essere il sesso del nascituro. Dunque Rosa Perrotta sarebbe in dolce attesa di un maschietto? La coppia non ha ancora confermato l'indiscrezione, ma il post di Tartaglione non lascerebbe alcun dubbio in merito.
Schiuma da barba con papàIl post pubblicato da Pietro Tartaglione nelle IG Stories non lascerebbe alcun dubbio. L'avvocato napoletano e l'ex tronista Rosa Perrotta sarebbero in attesa di un maschietto. La foto in questione mostra un uomo insieme al figlio intenti a mettere sul viso la schiuma da barba, un'immagine che rappresenta un momento che ogni uomo sogna di vivere quando scopre che a breve diventerà papà di un maschietto. Al momento però nessuna dichiarazione è stata rilasciata da Rosa Perrotta, dunque si tratta di un sogno o di un annuncio velato?
