Va in coma dopo un incidente d’auto, partorisce ma non ricorda nulla

08/05/2015

Una donna inglese Claire Davies, da Hereford, ha messo alla luce la sua bambina mentre era in coma dopo un incidente stradale. Come ha raccontato al “Daily Mail”, la donna ha partorito la figlia Chloe ma non ricorda assolutamente nulla di quel momento, perché era talmente imbottita di medicinali, in lotta tra la vita e la morte. La 25enne ha voluto raccontare la sua storia per raccogliere fondi, per acquistare una nuova ambulanza per l'Ospedale che non solo l'ha tratta in salvo, ma l'ha aiutata anche a far nascere sua figlia in condizioni difficilissime! L'incidente è avvenuto mentre Claire stava rientrando a casa dopo aver passato una giornata di shopping per la sua bimba che sarebbe nata a breve, quando ha perso il controllo della vettura e si è schiantata piombando in un coma profondo, facendo temere il peggio per lei che per la piccola che portava in grembo. Da quel momento i suoi ricordi sono spariti, fino al momento in cui, quando si è risvegliata, i medici le hanno messo in braccia la figlia. Michela Galli
