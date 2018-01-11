Home Gossip Valentina Dallari malata? Ecco il messaggio di Andrea Melchiorre

di Redazione 11/01/2018

I titoli dei giornali di gossip in questi giorni riportano solo un titolo: Valentina Dallari malata? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha reso noto di avere dei disturbi alimentari e sarebbe pronta a farsi curare. Percorso delle ultime ore è anche arrivato il messaggio di Andrea Melchiorre. Andrea Melchiorre e Valentina Dallari ancora una volta contro? Le cose di quest'estate abbiamo avuto modo di leggere diversi attacchi di Valentina Dallari nei confronti dell'ormai ex fidanzato Andrea Melchiorre. Dopo il loro percorso a Uomini e Donne l'ex corteggiatore ha deciso di seguire la sua passione per la moda diventando un noto influencer soprattutto all'estero. Nel 2017 ha deciso di fare ritorno in Italia per partecipare come tentatore a Temptation Island. Come dimenticare le attenzioni che Andrea Melchiorre riservava Sara Affi Fella, al punto che la ragazza napoletana lo aveva creduto comunque un amico... Peccato però che la fidanzata diventata ormai tronista di Uomini e Donne, dopo Temptation Island ha raccontato che Andrea Melchiorre in realtà ha tentato di sedurla. Nel frangente non sono mancati i commenti di Valentina Dallari che ha accusato l'ex fidanzato di approfittare di Temptation Island e del contesto pur di essere al centro dell'attenzione mediatica del gossip italiano. Giulia Latini tradita da Andrea Melchiorre? Andrea Melchiorre a quanto pare non gode di una buona fama soprattutto tra le donne di Uomini e Donne. Dopo i guai passati con Valentina Dallari, le incomprensioni con Sara Affi Fella sembrava che il ragazzo avesse trovato una leggera serenità insieme a Giulia Latini. I due ragazzi che lavorano per la stessa agenzia avevano intrapreso una relazione nel corso dell'estate. Sembrava che tutto stesse andando per il verso giusto e che quindi Andrea Melchiorre avesse trovato finalmente la sua anima gemella... Quand'è gossip avanza un ipotesi: Giulia Latini è stata tradita? La cosa non è mai stata chiarita del tutto anche se resta il fatto che Giulia Latini ha deciso di interrompere questa nuova relazione, tornando così single. I messaggi di Andrea Melchiorre per Valentina Dallari Come abbiamo accennato all'inizio del nostro articolo questa settimana Valentina Dallari è stata la protagonista indiscussa per via dei suoi problemi alimentari. L'ex tronista ha voluto raccontare in prima persona quanto le stava accadendo nella sfera privata. A sostenerla c'è sempre la famiglia insieme al fidanzato ed amici come Fabio Colloricchio insieme alla fidanzata Nicole Mazzocato. Ai vari messaggi si è aggiunto anche Andrea Melchiorre che ha spiegato che con l'ex fidanzato ormai non si sentono più da tempo ma in occasione di un'intervista ha dichiarato: "Le auguro un grande in bocca al lupo".

