Home Uomini e Donne Sonia Lorenzini e la frecciatina sui social per l'ex fidanzato Emanuele Mauti?

Sonia Lorenzini e la frecciatina sui social per l'ex fidanzato Emanuele Mauti?

di Redazione 11/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sonia Lorenzini inizia a punzecchiare il suo ex fidanzato? Sembrerebbe che l'ex tronista di Uomini e Donne abbia lanciato delle frecciatine sui social proprio per Emanuele Mauti. Cosa sta succedendo tra i due? Sonia Lorenzini ha lasciato Emanuele mauti Qualche settimana fa abbiamo avuto modo di essere messi a conoscenza della fine della storia d'amore tra Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti. A quanto pare le coppie di Uomini e Donne non è riuscito a sopravvivere al primo anno di fidanzamento. Mentre si cerca di capire chi ha voluto mettere fine a questa storia, Ecco quale sarebbe la verità: Sonia Lorenzini ha lasciato Emanuele Mauti, ma perché? Uomini e Donne gossip, la verità di Emanuele mauti Dopo la notizia della loro separazione Emanuele Mauti ha voluto dedicare un bruttissimo posta all'ex fidanzata Sonia Lorenzini. Se ben ricordate il loro percorso Uomini e Donne non è stato di certo facile, dato che è un certo punto l'ex corteggiatore ha messo la fidanzata un po' alle strette anticipando così la scelta. Da quel momento sembrava che tutto andasse per il verso giusto ma a quanto pare nella coppia c'erano dei problemi di base che non sono mai riusciti a superare. Non a caso più volte nell'arco dell'estate si è parlato di una possibile separazione tra Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti. Peccato che in questi giorni però sono arrivate delle pesanti accuse proprio per per l'ex corteggiatore tanto da spingere Emanuele mauti a reclamare la sua verità. Sonia Lorenzini e le frecciatine sui social In queste ore il sito di gossip Isa e Chia ha pubblicato delle foto che racconterebbero uno scontro fatto di frecciatine tra Sonia Lorenzini e l'ormai ex fidanzato Emanuele Mauti. Non si parla di un ritorno di fiamma ma bensì di alcune accuse. In un Instagram Stories Sonia Lorenzini: "Ho perso il conto delle volte in cui Speravo di sbagliarmi... E invece niente... Ho sempre ragione io! Bella dote di m**** l'intuito...". Emanuele Mauti non ha tardato a rispondere con un posto pubblico, una foto accompagnata da una frase: "Sarò uno s******, sì è vero. Però guardami negli occhi perché con quelli non mento". Di conseguenza Sonia Lorenzini ha immediatamente lanciato la seconda: "Invece questi occhi vedono sempre tutto!". Nell'immediato i fan dell'ex coppia, che speravo in un ritorno di fiamma, hanno iniziato a chiedere se Emanuele Mauti potesse aver tradito Sonia Lorenzini... Ovviamente entrambi hanno negato ma un dubbio fra i follower resta.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp