Venezia: traffico non cala ma inquinamento sì, merito del carburante green

di Redazione

16/01/2015

Bella notizia per Venezia e i veneziani. Il transito delle grosse navi in laguna non cala ma, in compenso diminuisce l'inquinamento navale. Lo sottolinea una ricerca dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Cnr di Lecce portata avanti assieme all'università Ca' Foscari.

Pare che sia diminuito non poco il particolato nell'aria della Serenissima. Il motivo? Le grosse navi hanno iniziato ad usare il carburante green, ovvero quello rispettoso dell'ambiente. Il responsabile dello studio, Daniele Contini, ha asserito: "L'impatto del traffico navale sulle concentrazioni di particolato atmosferico fine (Pm2,5) dovuto alle emissioni primarie, ossia emesso dai camini delle navi, è diminuito dal 7% del 2007 al 3,5% del 2012". Un bel risultato, no?

