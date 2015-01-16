Loading...

Oscar: Milena Canonero vuole quarta statuetta: "Grand Budapest Hotel" trionferà?

16/01/2015

La notte degli Oscar si avvicina. Hanno ottime possibilità di trionfo sia "Birdman" che "The Grand Budapest Hotel", visto che hanno fatto incetta di nomination.

Non sono esclusi colpi di scena, però, nella notte degli Oscar: il prossimo 22 febbraio potrebbero fare bella figura anche "The Imitation Game", film che incassato 8 nomination, "Boyhood" e "American Sniper". Milena Canonero è portabandiera dell'Italia con "Grand Budapest Hotel" e non nasconde che vuole il suo quarto Oscar per i migliori costumi. Ricordiamo che la Canonero si è aggiudicata la prestigiosa statuetta già 3 volte: 1976, 1982 e 2007.

