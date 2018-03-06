Home Gossip Aida Yespica fidanzata ma con Jeremias Rodriguez che pensa a Uomini e Donne?

di Redazione 06/03/2018

Rullo di tamburi all'interno del mondo del gossip, Aida Yespica fidanzata ma non con Jeremias Rodriguez come tutti speravano... Dato che i ragazzi sempre più vicino a Uomini e Donne. Aida Yespica fidanzata, lui chi è? In occasione del Grande Fratello Vip 2 sembrava essere nata una particolare affinità tra Aida Yespica e Jeremias Rodriguez. Come dimenticare il caso dell'ipotetico bacio rubato dietro la tenda rossa del confessionale... Una cosa fin da subito smentita Ma che è bastata a far lasciare Aida Yespica con Geppi. Adesso però la venzuelana sembra aver ritrovato la sua serenità insieme a un altro uomo. Aida Yespica fidanzata, Ma lui chi è? Allenatore gossip è stato il settimanale Chi, diretta da Alfonso Signorini, il quale sarebbe riuscito a paparazzare lei e né spiega insieme al suo commercialista Matteo Cavalli durante alcuni momenti di tenerezza... Che Aida Yespica ha detto definitivamente addio a Jeremias Rodriguez? Jeremia Rodriguez nuovo tronista Uomini e Donne? A quanto pare dopo il primo flirt nata all'interno della casa del Grande Fratello tutto qui inizia a prendere forma sia per Aida Yespica che per Jeremias Rodriguez. La nonna ha trovato l'amore insieme al suo commercialista Matteo Cavalli, mentre jeremias Rodriguez e potrebbe diventare uno dei nuovi tronisti nel programma di Uomini e Donne. Indiscrezione riguardante il fratello di Belen è apparsa ieri sui social, attraverso uno scatto postato su Instagram che lo immortala all'interno dei camerini degli Studi di Uomini e Donne. I Rodriguez in crisi, cosa succede? Il gossip non fai in tempo a lanciare la notizia riguardante Jeremias Rodriguez nei panni di tronista per Uomini e Donne... Che in agguato c'è una crisi per i Rodriguez. Nel corso delle ultime ore si è spesso parlato appunto di Jeremias Rodriguez, in quale potrebbe essere pronto a intraprendere una nuova opportunità, seguito da Cecilia sempre più felice tra le braccia di Ignazio Moser E per finire con Belen che pare abbia trovato finalmente una stabilità con Andrea Iannone. Tutta una serie di belle notizie che potrebbero invece nascondere i Rodriguez in crisi a causa di un allontanamento tra i genitori. Sembrerebbe infatti che la mamma di Belen e il padre siano vivendo un periodo particolare per il loro matrimonio. Una prima conferma di quanto detto è arrivata proprio da Gustavo Rodriguez che ha pubblicato un messaggio criptato sui social con scritto: "Dare ai tuoi figli e la cosa più importante è che poi riuscire a fare virgola dopo non c'è altro". Cosa avrà mai voluto dire?

