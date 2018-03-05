Home Gossip Temptation Island 2018, Luca Onestini e Ivana nel cast?

Temptation Island 2018, Luca Onestini e Ivana nel cast?

di Redazione 05/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Lo staff di Maria De Filippi in questo periodo è è già all'opera per Temptation Island 2018. Secondo alcuni rumors sembra che potremmo vedere Luca Onestini e Ivana nel cast. Luca Onestini tradisce Ivana? Dopo l'annuncio riguardante la loro storia d'amore ecco che Luca Onestini e Ivana torna ad essere protagonisti del gossip. La scorsa settimana la coppia pare che abbia vissuto un momento davvero particolare, tanto che parlavano di Luca Onestini che tradisce Ivana. Secondo quanto raccontato sembra che l'ex tronista si sia fatto abbindolare da una personal trainer, la cosa ha mandato su tutte le furie Ivana che era pronta a lasciarlo lì su due piedi... Fortunatamente poi emerso che il tradimento non era reale, ma bensì il frutto di uno scherzo organizzato da Le Iene. Lory Del Santo contro Luca Onestini Ivana? Poco prima che il programma televisivo Le Iene decidesse di organizzare uno scherzo ai danni della povera Ivana Mrzavoca, Lory Del Santo si è messa in mezzo tra i due fidanzati. Lory Del Santo infatti ha preferito mettere in guardia Luca Onestini verso la fidanzata Ivana per un semplice motivo, ovvero quello lavorativo. Il consiglio della Del Santo sarebbe dipeso dal fatto che Luca Onestini ha deciso di allontanare la sua personal trainer per non fare ingelosire troppo Ivana... La showgirl e attrice avrebbe suggerito così a Luca Onestini di ponderare bene le sue scelte soprattutto se queste hanno a che fare con il suo ambiente lavorativo. Luca onestini e Ivana Temptation Island 2018? Nel corso delle ultime ore però si è diffusa la notizia secondo cui Luca Onestini e la fidanzata Ivana potrebbero entrare a far parte del cast di Temptation Island 2018. Se vi ricordate lo scorso anno l'ex tronista me l'hai fatta la medesima proposta mentre era in coppia con Soleil Sorge, ma all'epoca i due ragazzi hanno preferito non prendere parte a un evento del genere perché la loro relazione era appena nata. La situazione si presenta già differente per Luca Onestini e Ivana, dato che fanno avrebbero implorato la coppia di non prendere parte al Temptation Island. Subito dopo la diffusione della notizia a chiarire tutto è stato la gente di Ivana Mrzavoca, In quale migliaia di commenti ha risposto: "Assolutamente no. Tranquille".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp