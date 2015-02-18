Alessandro Volta: doodle per 270esimo anniversario della nascita

Oggi, 18 febbraio 2015, Google ha dedicato un doodle ad Alessandro Volta, in occasione del 270esimo anniversario dalla nascita. Volta fu un grande fisico noto a tutti per le sue fantastiche invenzioni, pila e metano in primis.

Alessandro apparteneva a una famiglia ricca e, paradossalmente, i suoi genitori lo avviarono a studiare materie umanistiche presso la scuola dei gesuiti di Como. Ben presto, però, il giovane lasciò tali studi per dedicarsi alle materie scientifiche. Volta concentrò i suoi studi sui fenomeni elettrici, confutando la maggior parte delle teorie della sua epoca.

Il doodle per omaggiare Alessandro Volta è stato creato dal disegnatore Mark Holmes.