Alessandro Volta: doodle per 270esimo anniversario della nascita

18/02/2015

Oggi, 18 febbraio 2015, Google ha dedicato un doodle ad Alessandro Volta, in occasione del 270esimo anniversario dalla nascita. Volta fu un grande fisico noto a tutti per le sue fantastiche invenzioni, pila  e metano in primis.

Alessandro apparteneva a una famiglia ricca e, paradossalmente, i suoi genitori lo avviarono a studiare materie umanistiche presso la scuola dei gesuiti di Como. Ben presto, però, il giovane lasciò tali studi per dedicarsi alle materie scientifiche. Volta concentrò i suoi studi sui fenomeni elettrici, confutando la maggior parte delle teorie della sua epoca.

Il doodle per omaggiare Alessandro Volta è stato creato dal disegnatore Mark Holmes.

