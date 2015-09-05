Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Amedeo Andreozzi debutterà come attore

Redazione Avatar

di Redazione

05/09/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
amedeo-andreozzi-tra-alessia-jessica-e-nadia Amedeo Andreozzi debutterà come attore. Il bel napoletano avrà un ruolo secondario nel film "Oltre la linea gialla" che racconta la storia di un cantautore che dovrà lavorare sodo per emergere e arrivare al successo. Le riprese sono iniziate il 27 agosto ad Agnone, un paese in provincia di Isernia. Paola Cerimele e Gianni Salamone sono gli attori protagonisti. Per Amedeo sarà un lavoro in una produzione indipendente ma gli servirà per fare esperienza in questo mondo. Infatti, non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare attore e presto si trasferirà a Roma per frequentare un corso di recitazione. Anche se con la sua Alessia Messina la storia è complicata, troverà forse qualche gioia in più nel recitare.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Muffin cocco e nutella con gocce di cioccolato

Articolo Successivo

Google Car: tester interviene e causa incidente, vettura troppo sicura di sé

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

I passatempi preferiti degli italiani

I passatempi preferiti degli italiani

25/11/2020

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

25/02/2020