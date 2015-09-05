Amedeo Andreozzi debutterà come attore
di Redazione
05/09/2015
Amedeo Andreozzi debutterà come attore. Il bel napoletano avrà un ruolo secondario nel film "Oltre la linea gialla" che racconta la storia di un cantautore che dovrà lavorare sodo per emergere e arrivare al successo. Le riprese sono iniziate il 27 agosto ad Agnone, un paese in provincia di Isernia. Paola Cerimele e Gianni Salamone sono gli attori protagonisti. Per Amedeo sarà un lavoro in una produzione indipendente ma gli servirà per fare esperienza in questo mondo. Infatti, non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare attore e presto si trasferirà a Roma per frequentare un corso di recitazione. Anche se con la sua Alessia Messina la storia è complicata, troverà forse qualche gioia in più nel recitare.
