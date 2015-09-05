Amedeo Andreozzi debutterà come attore

debutterà come attore. Il bel napoletano avrà un ruolo secondario nel film "Oltre la linea gialla" che racconta la storia di un cantautore che dovrà lavorare sodo per emergere e arrivare al successo. Le riprese sono iniziate il 27 agosto ad Agnone, un paese in provincia di Isernia. Paola Cerimele e Gianni Salamone sono gli attori protagonisti. Persarà un lavoro in una produzione indipendente ma gli servirà per fare esperienza in questo mondo. Infatti, non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare attore e presto si trasferirà a Roma per frequentare un corso di recitazione. Anche se con la suala storia è complicata, troverà forse qualche gioia in più nel recitare.