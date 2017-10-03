Home Gossip Amici 17, tutte le anticipazioni

Amici 17, tutte le anticipazioni

di Redazione 03/10/2017

Saranno molte le novità in arrivi per Amici 17, la nuova stagione del talent. Maria De Filippi infatti sembra aver accontentato quella larga fetta di pubblico che chiedeva il ritorno alla diretta e così sarà almeno nelle puntate settimanali previste su Canale 5 il sabato subito prima di Verissimo e che dovrebbero partire secondo le ultime anticipazioni tv alla fine di novembre. Ma non sarà questa l'unica novità in vista per Amici 17. Infatti se per il terzo anno di fila tornerà la striscia quotidiana su Real Time condotta da Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, si annunciano cambiamenti importanti tra i professori, soprattutto quelli di canto. Nei giorni scorsi infatti era emersa la novità di Paola Turci, rivitalizzata dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2017 e da un album che è andato molto bene. Insieme a lei però dietro al bancone per tutta la stagione a giudicare i cantanti potrebbe esserci anche Giusy Ferreri. La cantante lanciata dal primo X Factor, quando ancora il talent era in Rai, da poco è diventata mamma e per riprendere in maniera più soft avendo anche il tempo di rimanere vicino alla sua bambina l'impegno con Amici sarebbe considerato ideale. Non è tutto però perché il ritorno alla diretta, molto probabilmente anche nel 'serale' significa quasi sicuramente dare l'addio a Giuliano Peparini. Mentre la sorella Veronica continuerà ad insegnare danza insieme ad Alessandra Celentano e Garrison (Kledi Kadiu è un forte dubbio), il notissimo coreografo per le sue creazioni ha bisogno di tempi televisivi diversi da quelli delle dirette e quindi dovrebbe abbandonare. Novità in vista anche per i coach del 'serale': sicuri gli addii di Emma ed Elisa, finalmente Maria De Filippi coronerà il sogno di avere con sé Marco Mengoni?

