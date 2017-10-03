Home Gossip Grande Fratello Vip 2017, Marco Predolin cacciato in diretta

Grande Fratello Vip 2017, Marco Predolin cacciato in diretta

di Redazione 03/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Non è la prima volta che un concorrente del Grande Fratello viene squalificato dalla produzione per aver pronunciato una bestemmia, ma è una prima assoluta per il GF Vip 2017. Questa volta è toccato a Marco Predolin che nei giorni scorsi era già stato perdonato per altre affermazioni come quando aveva preso in giro Cristiano Malgioglio dicendo in maniera scherzosa ma dura che l'avrebbe voluto vedere sul rogo come Giovanna D'Arco. Fatale invece per l'ex conduttore Mediaset una frase di troppo pronunciata nella serata di domenica quando si trovava in cucina insieme a Gianluca Impastato e all'ex tronista Luca Onestini. Marco Predolin ha imprecato alla madre di Gesù in maniera molto colorita e pesante e quella frase, come tutto il resto di quanto succede nella Casa, è stata ascoltata da molti. Le segnalazioni sono partite subito, il web per tutta la giornata è stato riempito con quel video e i commenti che sono seguiti, quasi tutti con la richiesta della sua squalifica che puntualmente è arrivata. “Le tue affermazioni all'interno della Casa hanno violato le regole e quindi sei squalificato” gli ha detto Ilary Blasi leggendo il comunicato della produzione. Lui però non l'ha presa benissimo, accusando chi gestisce il programma di volerlo far passare per quello che non è soltanto per aumentare gli ascolti del reality: “Essere buttato fuori non è piacevole sia per l'immagine, che per l'età che ho”, ha detto parlando di crocefissione e di nuovo fango che gli è stato buttato addosso forse ricordando che più di vent'anni fa era stato di fatto buttato fuori da Mediaset. Ha salutato tutti ìg,li altri gieffini ma con la Blasi e con Alfonso Signorini che l'ha criticato pesantemente non si vuole confrontare. E comunque il suo Grande Fratello è finito qui.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp