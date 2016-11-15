Home Uomini e Donne Anticipazioni UeD: due tronisti pronti per la scelta

Anticipazioni UeD: due tronisti pronti per la scelta

di Redazione 15/11/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ormai le scelte si avvicinano e il cerchio sui corteggiatori si stringe. Le ultime registrazioni di Uomini e Donne confermano che Claudio Sona, il primo tronista gay nella storia del programma, e Clarissa Marchese sono pronti a comunicare con chi vogliono uscire, ma ci sono state anche molti colpi di scena. Il più clamoroso, come svelano le anticipazioni di UeD, è legato a Simone Cipolloni. Il corteggiatore di Clarissa Marchese, già visto anche a Temptation Island 3, sembrava uno dei preferiti da parte dell’ex Miss Italia, ma è convinto che lei in questo momento punti più su Luca e Federico, quindi prima di essere eliminato ha preferito andarsene. E anche Clarissa ha confermato: dopo l’interesse iniziale è rimasta molto delusa dal suo comportamento, mentre è molto coinvolta dagli altri due ragazzi con cui è staccato anche un bacio. In ogni caso la prossima settimana sarà decisiva per la sua scelta e anche Claudio Sona è convinto di farla prima di Natale, tanto ormai sono rimasti Mario e Francesco che ha deciso di non andarsene. Claudio D’Angelo invece è diviso tra Sonia, Simona e Ginevra. La prima per fare una sorpresa è andata a conoscere i suoi genitori facendo infuriare Ginevra che però aveva ricevuto una visita da Claudio nella sua Napoli. Sonia così decide di abbandonare lo studio. Simona invece non ha voluto baciare il tronista perché non è ancora presa. E allora D’Angelo l’ha invitata ad andarsene, mentre lei si è messa a piangere.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp