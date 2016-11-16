Home Uomini e Donne Giulia De Lellis contro il Grande Fratello Vip

di Redazione 16/11/2016

Ormai Andrea Damante e Giulia De Lellis sono ovunque, in particolare a Pomeriggio 5 dove Barbara d’Urso non perde occasioni per invitarli. Ma l’ultima ospitata della coppia di Uomini e Donne ha generato non poche polemiche anche fra di loro. Tutto colpa, come dicono le news di GF Vip, della partecipazione dell’ex tronista al reality di Canale 5 che si è appena concluso e che ha dato visibilità ad entrambi. Giulia De Lellis più che con il fidanzato è arrabbiata con la produzione del GF Vip per l’ennesimo attentato alla loro tranquillità. Al’ex corteggiatrice non è andata giù la prova del fidanzato in vasca insieme ad Asia Nuccetelli: “Una roba imbarazzante, il Grande Fratello ci ha provato di nuovo ma non ci è riuscito. Gli hanno fatto fare anche il balletto insieme alle due Mosetti, che a tutti costi si mettono in mezzo”. E poi ha parlato di Asia: “Lei dice di non averci provato con Andrea, ma io e tantissime altre persone abbiamo visto il contrario. Probabilmente sono i suoi modi di rivolgersi a un uomo che con il mio non esistono e non la accetto”. A stretto giro però su Instagram Stories è arrivata anche la risposta di Asia. La figlia di Antonella Mosetti non ne può più di essere tirata in ballo: “Non hanno nulla da temere… Ma ne parlano sempre…controsenso, ennesimo controsenso. Basta, fatevi una vita.. giocate a carte, fatevi un caffè, andatevene a giocare a bocce”. E poi ha lanciato una frecciatina a Giulia: visto che grazie a lei ha trovato un lavoro la fa sentire bene, è stata altruista.

