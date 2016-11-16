Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Giulia De Lellis contro il Grande Fratello Vip

Redazione Avatar

di Redazione

16/11/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Ormai Andrea Damante e Giulia De Lellis sono ovunque, in particolare a Pomeriggio 5 dove Barbara d’Urso non perde occasioni per invitarli. Ma l’ultima ospitata della coppia di Uomini e Donne ha generato non poche polemiche anche fra di loro. Tutto colpa, come dicono le news di GF Vip, della partecipazione dell’ex tronista al reality di Canale 5 che si è appena concluso e che ha dato visibilità ad entrambi. Giulia De Lellis più che con il fidanzato è arrabbiata con la produzione del GF Vip per l’ennesimo attentato alla loro tranquillità. Al’ex corteggiatrice non è andata giù la prova del fidanzato in vasca insieme ad Asia Nuccetelli: “Una roba imbarazzante, il Grande Fratello ci ha provato di nuovo ma non ci è riuscito. Gli hanno fatto fare anche il balletto insieme alle due Mosetti, che a tutti costi si mettono in mezzo”. E poi ha parlato di Asia: “Lei dice di non averci provato con Andrea, ma io e tantissime altre persone abbiamo visto il contrario. Probabilmente sono i suoi modi di rivolgersi a un uomo che con il mio non esistono e non la accetto”. A stretto giro però su Instagram Stories è arrivata anche la risposta di Asia. La figlia di Antonella Mosetti non ne può più di essere tirata in ballo: “Non hanno nulla da temere… Ma ne parlano sempre…controsenso, ennesimo controsenso. Basta, fatevi una vita.. giocate a carte, fatevi un caffè, andatevene a giocare a bocce”. E poi ha lanciato una frecciatina a Giulia: visto che grazie a lei ha trovato un lavoro la fa sentire bene, è stata altruista.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

News UeD: Camilla e Martina, che lite per Riccardo

Articolo Successivo

Anticipazioni UeD: due tronisti pronti per la scelta

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

I passatempi preferiti degli italiani

I passatempi preferiti degli italiani

25/11/2020

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

25/02/2020