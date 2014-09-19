Loading...

Anticipazioni Uomini e donne 19 settembre 2014

Redazione Avatar

di Redazione

19/09/2014

cerioliTra i tronisti del "Trono classico" che ha visto il suo avvio soltanto da pochi giorni si iniziano già ad individuare i nomi di chi potrebbe destare l’interesse dei nuovi tronisti, Andrea Cerioli e Jonas Berami. Ad esempio Adriana Peluso, bella ragazza napoletana, ha dimostrato di essere molto sicura di sé, forse anche grazie all’esperienza vissuta in un’edizione del Grande Fratello e forse, proprio per questo, si sono già scatenate critiche e chiacchiere su di lei. Infatti già si vocifera che la ragazza abbia scelto di partecipare a Uomini e Donne allo scopo di rientrare nel mondo della televisione. Adriana, che è già uscita con Jonas non ha ancora preso una decisione in merito al tronista a cui dichiararsi, quindi le critiche sono concentrate sul fatto che non si riesce a capire se Adriana stia cercando di farsi desiderare o se stia soltanto fingendo. Intanto dalla pagina facebook di Adriana scopriamo che Andrea Cerioli ha scelto di portarla fuori nella prossima esterna. Quindi nella puntata che andrà in onda stasera i due sono già usciti in esterna. Visto che proprio Andrea aveva messo in dubbio la sincerità di Adriana, insinuando che la ragazza voglia soltanto mettersi in mostra, l’ipotesi più probabile è che Andrea abbia intenzione di valutare la sincerità della napoletana.
