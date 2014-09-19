Loading...

Michela Quattrociocche: “Mia figlia? Si chiamerà Diamante!”

19/09/2014

quattrocioccheLa giovane e bellissima attrice sta per diventare mamma per la seconda volta. Sono passati solamente tre anni dalla nascita della figlia Aurora (primogenita). Michela Quattrociocche compagna del calciatore Alberto Aquilani, mostra un bel pancione ed intervistata dalla rivista “Chi” svela il nome della sua dolce attesa: “Il nome? Io volevo qualcosa di raro, lui di classico, questo ci ha messo d’accordo. E Aurora ha approvato”. Sembra non sia l’unica che stia per diventare mamma per la seconda volta, infatti, anche Michelle Hunziker mostra un pancino sospetto. Non ci resta che augurarle tanti tanti AUGURI!
