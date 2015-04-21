Loading...

Bobby Kristina Brown si risveglia: danni irreversibili al cervello

21/04/2015

Bobby Kristina Brown, figlia di Whitney Houston, ha riaperto gli occhi dopo 3 mesi di coma. La ragazza era stata trovata priva di sensi nella vasca della sua casa di Atlanta, lo scorso 31 gennaio. Bobby Kristina ha passato gli ultimi mesi attaccata a un respiratore.

La notizia del risveglio è stata resa nota da Bobby Brown, padre di Bobby Kristina, in occasione di una performance live a Dallas: "Posso dire che Bobby è sveglia. Mi sta guardando".

La nonna della giovane, Cissy Houston, ha confermato la notizia, aggiungendo che Bobby Kristina "non è più in coma farmacologico, ma ha danni irreversibili e diffusi al cervello. Ha subito una tracheotomia e continua a non reagire agli stimoli. Possiamo solo sperare in un miracolo a questo punto. Ricordatela nelle vostre preghiere".

